Киев, , 19:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины в ходе двухдневных рейдов составили 355 административных протоколов на руководителей развлекательных и торговых предприятий за нарушение правил карантина. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

«Всего во время отработки, к которой привлечены 640 рейдовых групп, правоохранители в течение двух суток проверили более 6,2 тысячи заведений», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом проверок является составление 355 административных протоколов в соответствии со статьей 44−3 («Нарушение правил карантина») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Из них 28 ― на директоров развлекательных заведений, 100 ― руководителей предприятий общественного питания и 227 ― на директоров предприятий торговли», ― уточнили в ведомстве.

В МВД Украины подчеркнули, что наибольшее число выявленных полицейскими нарушений зарегистрировано в четырех областях ― Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

В общей сложности, по данным ведомства, с начала пандемии коронавируса на Украине составлено свыше 14,5 тысячи административных протоколов и возбуждено 176 уголовных дел за нарушение эпидемиологических норм и требований.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине зарегистрировано 41 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 1086 человек. За сутки было выявлено 1109 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в тринадцати областях Украины из-за роста числа инфицированных коронавирусом, а также резкой заполненности больниц, подготовленных для пациентов с COVID-19, могут усилить карантинные меры.

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