Кишинёв, , 18:53 — REGNUM 304 новых случая заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе молдавского минздрава.

По данным министерства, общее количество выявленных инфицированных коронавирусом в стране достигло 16 080, а число летальных исходов — 521.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 8963.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 521 и достигло 15 890.

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