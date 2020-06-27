Рамалла , , 18:54 — REGNUM В Палестине общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на 67 и достигло 1862. Об этом 27 июня сообщила журналистам министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Шестьдесят семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Палестине, из них 20 в провинции Хеврон и 33 в провинции Вифлеем», ― отметила глава ведомства.

Кроме этого, эль-Кела сообщила, что в результате суммарное количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Палестине достигло 1862.

Напомним, в Палестине действует режим по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который предполагает запрет на проведение поминок и свадеб. Районы, в которых были выявлены очаги инфекции, блокированы, а за нарушение карантинных мер минздрава жителям Палестины выписывают штрафы.

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