Москва, , 18:05 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более десяти авиарейсов. Об этом в субботу, 27 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:02 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, еще девять отменены.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил журналистам, что температура воздуха в Москве 27 июня поднимется до +30 градусов Цельсия. Осадков не будет.

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