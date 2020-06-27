Баку, , 18:07 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 521 и достигло 15 890. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8719 человек вылечились, 193 скончались, 6978 продолжают лечение в больницах особого режима», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в стране выздоровели 355 пациентов, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались шесть человек. По данным оперштаба, с начала эпидемии проведен 461 861 медицинский тест на выявление коронавируса.

Напомним, 26 июня в оперштабе по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщали о 517 новых случаев инфицирования за сутки и о семи умерших пациентах.

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