Лиссабон, , 17:56 — REGNUM За последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 323. Об этом сообщает 27 июня министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 41 189.

Отмечается, что число летальных исходов заражения коронавирусом в Португалии составляет 1561. Общее число излечившихся — 26 864.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки было выявлено 227 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались два пациента.