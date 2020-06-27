Белград, , 17:43 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявлено 227 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались два пациента. Об этом 27 июня сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Общее число зараженных с начала пандемии составило 13 792 человека. За сутки скончались двое пациентов, всего 267 умерших больных», ― отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в пресс-службе министерства обороны Сербии сообщили, что у главы ведомства Александра Вулина подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, на данный момент он находится на самоизоляции. Кроме этого, положительные тесты на коронавирус были получены у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович и директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича. Гойкович госпитализирована в одну из больниц Белграда, Джурич проходит лечение амбулаторно.

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