Москва, , 17:25 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подготовил новый прогноз, по данным которого расчетный показатель явки составляет 52,6%. Об этом, со ссылкой на источник в администрации президента, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по итогам двух дней голосования явка составила 19,49% всех избирателей.

ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования «За» — 73,6%. Голосование «против» в этом случае составит примерно 26%.

Эти данные не являются прямым результатом экзит-полов. Они основываются также на опросах, проведенных до голосования и учитывают «информированность, мотив голосования, декларируемую поддержку и другие разные обстоятельства». Также коэффициенты были поправлены за счет экспертных опросов, уточняет «КоммерсантЪ»