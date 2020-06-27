Эр-Рияд, , 17:22 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки выявили 3927 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 178 504.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1511 человек. За сутки скончались 37 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 828 тыс. человек.