Доха, , 17:16 — REGNUM В Катаре за сутки выявили 879 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 93 663.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 110 человек. За сутки скончался один пациент.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 828 тыс. человек.