Москва, , 17:11 — REGNUM Общественный контроль над процессом голосования по поправкам к Конституции осуществляют более пятисот тысяч общественных наблюдателей.

«Я горд за наше гражданское общество, ядром которого является система Общественных палат Российской федерации. Более пятисот тысяч наблюдателей за голосованием по поправкам к Конституции говорит о том, что людям это интересно, что они готовы этим заниматься. Но самое главное — что благодаря этому удалось обеспечить повсеместный общественный контроль процесса голосования», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Совершенно понятно, что с таким количестве наблюдателей в соответствии даже к нашему высокому «золотому стандарту» мы можем выявлять любые нарушения, и делаем это достаточно жестко», — подчеркнул член ОП РФ.

«Наш контроль носит гораздо более жесткий характер, чем даже избирательное законодательство. А с другой стороны, понятно, что никто не рискнет совершить очевидных нарушений, они могут иметь только единичный характер. И это крайне важно», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.