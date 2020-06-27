Челябинск, , 17:03 — REGNUM В Челябинской области задержан гражданин, который 27 июня застрелил хаски по кличке Арчи на глазах у хозяйки. Задержание произвели сотрудники полиции Сосновского района, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

О стрелявшем известно, что он 1979 года рождения. Сейчас с ним идут следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, пёс был убит во время прогулки. Он поймал в воде прудка дикую утку, и в этот момент из-за кустов вышел охотник, который произвёл в Арчи три выстрела. Третий оказался смертельным.

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