Берн, , 16:40 — REGNUM За истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 69 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об это 27 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране в настоящее время составляет 31 555.

Кроме этого, указывается, что за этот же период никто в Швейцарии не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 1682.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было проведено 10 138 тестов на коронавирус, а их общее число составляет 555 315.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в Национальном институте здравоохранения (RIVM) Нидерландов сообщили, что за минувшие сутки в стране выявили 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Нидерландах за сутки выявили более 70 случаев заражения SARS-CoV-2