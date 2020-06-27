Амстердам, , 16:33 — REGNUM За минувшие сутки в Нидерландах выявили 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 июня сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).

Также уточняется, что теперь суммарное количество выявленныхзараженных SARS-CoV-2 в стране составляет 50 074.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли двое пациентов и в результате этого общее число летальных исходов в стране выросло до 6105.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в заявлении министерства здравоохранения Ирана сообщалось, что в стране за сутки выявили 2465 случаев заражения коронавирусом.

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