Москва, , 16:22 — REGNUM Отдыхающие в санаториях жители России больше не должны будут предъявлять справки об отрицательном результате теста на COVID-19, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, при поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение последних 14 дней.

Такая справка должна быть выдана не ранее чем за три дня до отъезда, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывающих в Краснодарский край граждан с 21 июня не стали отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Такое решение принято из-за стабилизации эпидемиологической обстановки. Ранее в крае возобновили работу предприятия санаторно-курортной отрасли, а парки, скверы, набережные и стадионы стали вновь доступны для посетителей.

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