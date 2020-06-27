Симферополь, , 16:26 — REGNUM Туристам, планирующим свой отдых в санаториях и гостиницах Крыма, не понадобится предоставлять при заселении справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики со ссылкой на заявление главы ведомства Вадима Волченко.

Волченко подчеркнул, что для персонала курортных организаций и отдыхающих по-прежнему сохраняются требования по измерению температуры тела (термометрии). Также, по его словам, из требований исключено обязательное еженедельное тестирование сотрудников санаториев и отелей, теперь необходимость в подобной диагностике будет определяться главным санитарным врачом региона.

«Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом, практически синхронизированы требования к санаторно-курортному комплексу и гостиницам», ― заявил Волченко.

Согласно новым требованиям, отдыхающий, помимо требуемого пакета документов, должен предоставить справку об отсутствии контакта с зараженными коронавирусной инфекцией лицами в течение предшествующих поездке двух недель (14 дней).

В ведомстве напомнили, что на территории республики продолжает действовать «масочный режим», который предполагает использование индивидуальных средств защиты в закрытых общественных местах. Таким образом, санаторно-курортные учреждения и гостиницы должны быть обеспечены необходимым запасом медицинских масок и перчаток.

Кроме этого, на пляжах санаториев и пансионатов должны быть расставлены лежаки в соответствии с соблюдением принципа безопасной дистанции, а также по возможности должна быть нанесена сигнальная разметка для соблюдения эпидемиологического расстояния между отдыхающими, отметили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на сайте обнародовала обновленные рекомендации по правилам работы санаториев.

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