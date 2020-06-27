Москва, , 16:09 — REGNUM Нарушение, описанное парижанкой из Котельников Екатериной Губковой, оказалось заимствовано с поста руководителя «Голоса» Мельконьянца

В среду, 25 июня Екатерина Губкова, с 2017 года проживающая в Париже, опубликовала в социальной сети Instagram пост, в тексте которого сообщила о том, что на участке для голосования по поправкам к Конституции ей выдали бюллетень, в котором уже стояла галочка «Да».

Текст поста Екатерины Губковой, цитируемый в социальных сетях:«Сходила на голосование по поправкам. Из-за коронавируса избирательные участки рассредоточены по городу. Недалеко от моего дома стояла палатка, туда я и пошла. Наблюдателей̆ там, понятное дело, нет. Когда мне пришла очередь получить бюллетень, полученный̆ мной экземпляр УЖЕ СОДЕРЖАЛ ГАЛОЧКУ напротив «ДА». Я спросила, почему мне дали уже отмеченный бюллетень. Работники участка только и нашлись, что сказать: «ой, а это наше… вот возьмите другой». Я такого не ожидала, не сориентировалась, не стала ничего выяснять. Но почему уже отмеченные бюллетени не лежали в урне… Вывод напрашивается такой: надо сходить и проголосовать, если хотите, чтобы ваше мнение было учтено. В противном случае возможно, что бюллетень с отмеченной кем-то галочкой об одобрении полетит в урну от вашего имени… Поделитесь этим постом со знакомыми, пожалуйста. Это важно».

При анализе социальных сетей было выявлено, что с 2017 года Екатерина Губкова проживает в Париже, помимо этого 06.06.2020 в социальной сети Facebook дважды сделала репост публикации Григория Мельконьянца, сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос».

Григория Мельконьянца указал на то, что голосование проводится на придомовой территории и будет проходить в отсутствии наблюдателей. Эти тезисы повторила в своей публикации Екатерина Губкова, написав, что рядом с её домом стояла палатка для голосования, а наблюдателей на голосовании не было.

В последствии публикацию Екатерины Губковой распространяла Председатель РОО «Открытая Россия» Анастасия Буракова в своём аккаунте Tиттер.

Напомним, что 27 июня Телеграмм-канал «Опер пишет…» опубликовал информацию о подготовке региональными штабами Алексея Навального провокаций на голосовании по поправкам. Источником сведений стала слитая в Сеть личная переписка бывшего начальника штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло считает, что штабы ФБК в регионах готовятся к провокациям через попытки двойного голосования. Если в Москве это пытаются реализовать через офлайн и онлайн голосование, то в Санкт-Петербурге — через голосование по одному паспорту на разных УИК.

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