Анкара, , 15:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке страны. Об этом 27 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.