Киев, , 15:41 — REGNUM Акция за использование каннабиса в медицинских целях проходит у офиса президента Украины в Киеве. Об этом 27 июня сообщает агентство «Укринформ».

Акция проходит мирно, в ней приняли участие около 100 человек. Люди держат в руках плакаты с призывами к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к правительству страны легализовать применение каннабиноидов в медицинских целях. Также демонстранты требуют обеспечить доступ к препаратам, содержащим наркотические средства, для пациентов.

По словам организаторов мероприятия, игнорирование прав пациентов на лечение препаратами, содержащими каннабиноиды, противоречит конституционным нормам и правам человека.

Напомним, за легализацию марихуаны и препаратов на основе каннабиноидов для использования в медицинских целях выступала экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, вопрос о легализации марихуаны в стране неактуален, а власти следует изучить все риски, связанные с таким шагом.

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