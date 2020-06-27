Багдад, , 15:56 — REGNUM Военнослужащий Турции погиби во время столкновения с повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 27 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел во время проведения операции «Коготь тигра», по данным журналистов в ходе боя также погибли двое повстанцев.

Напомним, вооруженные силы Турции осуществляют боевые действия на территории Ирака без специального разрешения правительства страны. Официальный Багдад охарактеризовал интервенцию как нарушение суверенитета страны.