Байконур, Казахстан, , 15:39 — REGNUM Спецборт госкорпорации «Роскосмос» с врачами и медицинской аппаратурой прибыл в байконурский аэропорт «Крайний» 27 июня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Этим рейсом на комплекс «Байконур» прибыл сводный отряд Федерального медико-биологического агентства России. Также на борту самолёта на космодром доставлены аппараты ИВЛ, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

«Госкорпорация «Роскосмос» и ФМБА России предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на комплексе «Байконур», — подчеркнули в Роскосмосе.

26 июня в городе Байконур был введён комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В Роскосмосе заверили, что космодром продолжит работать в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Роскосмосе заявили, что занятые в подготовке запусков с космодрома «Байконур» специалисты проходят тесты на новую коронавирусную инфекцию.