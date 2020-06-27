Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Предложение заменить национальный гимн на песню Джона Леннона поступило от активистов в США. Об этом 27 июня сообщает Yahoo Entertainment.

По мнению активистов, выступающих против расизма, гимн США подлежит замене из-за того, что он был сочинён рабовладельцем Фрэнсисом Скоттом Ки. В частности, чернокожая девушка Лиана Моралес отказалась петь национальный гимн на виртуальном выпускном, заявив, что не хочет исполнять песню, написанную расистом.

Девушку поддержали историк и ученый Дэниел Уокер, а также журналист Кевин Пауэлл. Вместо гимна активисты предложили использовать композицию Imagine британского музыканта, солиста группы The Beatles Джона Леннона.

Ответа официальных властей США на данное предложение активистов пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе актрис в США от озвучивания персонажей мультфильмов в пользу более подходящих этнически для персонажей актёров. По мнению актрис, чернокожих персонажей мультфильмов могут озвучивать лишь чернокожие актёры.

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