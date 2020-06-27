Афины , , 17:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Темой разговора двух политиков стало воздействие пандемии COVID-19 на две страны.

Уведомление о содержании беседы было опубликовано на сайте правительства Эллинской республики. Подобные переговоры между лидерами двух стран редки из-за неурегулированной проблемы Северного Кипра.

В ходе переговоров политики обсудили способы борьбы с последствиями коронавируса, вопросы открытия границ и восстановления туристических потоков.

С этой целью политики договорились об открытии двусторонних каналов связи.

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