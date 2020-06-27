Минск, , 14:51 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 27 июня заражение коронавирусом подтвердили у 61 095 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

Число выздоровевших и выписанных достигло 44 126 человек. На текущий момент в республике было зарегистрировано 377 летальных случаев.

Общее число проведенных тестов на коронавирус в Белоруссии составило 959 880.

За сутки в республике было выявлено 382 инфицированных, выписаны 1437 человек, умерли четыре человека.