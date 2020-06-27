27 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Не хочется, чтобы и дальше правосудие в России определялось словами вора в законе Антибиотика из «Бандитского Петербурга»: «В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды».

Александр Халдей, , 15:28 — REGNUM За кражу 129 миллионов рублей Серебренникову дали условный срок. Обвинение просило 6 лет колонии, сообщникам — от 4-х до 5-ти. Дали 3 года условно. Сообщникам тоже 3 и 2 — условно. Решили, что они ещё могут исправиться — ведь своровали не так уж и много — всего 129 миллионов, это не тюбик пасты, поэтому и сидеть не должны — так сказал судья в приговоре. Ну, и запрет для Серебренникова возглавлять учреждения культуры.

Поклонники Серебренникова радуются условному сроку Дарья Антонова © ИА REGNUM

Случившееся совершенно неприлично для нашей судебной системы. Сесть за 129 с лишним миллионов условно (!), в то время как люди получают от 3 до 7 за сворованную в магазине «палку колбасы», это надо быть очень неприкасаемым, а точнее, очень блатным. В смысле, попасть в очень привилегированную социальную касту.

Серебренников — это не просто вор с ЛГБТ-замашками. Он не просто мошенник, который участвовал в фиктивных тендерах и обманывал государство, ставя извращенческие спектакли. Серебренников — это часть системы воровства бюджетных денег, и лишь по случайному совместительству режиссёр.

Есть и другие профессии в теме откатов и распилов, и они тоже не садятся, так как они лишь конечное звено коррупционной вертикали. Освоение государственных средств — это тонкий процесс, куда не допускают тех, о ком не известно, какой структурой освоения денег они обладают.

Потому что те, кто деньги выделяют, не только получают свою долю, но и заносят часть в более высокие кабинеты, те, где и принимаются решения о выделении средств и распределении их по министерствам и ведомствам. Вертикальная коррупция начинается не с театральных режиссёров и не с начальников департамента министерства культуры.

В ожидании вынесения приговора Кириллу Серебренникову Дарья Антонова © ИА REGNUM

Серебренникова с самого начала отсекали от Министерства культуры — установлено, что там, выдавая деньги, ничего не знали о корыстных замыслах режиссёра. Оставим этот тезис без ехидных комментариев. Решение по Серебренникову — это очередной компромисс правящих элит. Серебренников — часть клана, воюющего с другим кланом. Он, несомненно, сдал все схемы и кураторов. И компромат лёг в сейфы до лучших времён.

И поскольку пока ещё система на дворе та, которую создала старая ельцинская конституция, либералы, опирающиеся на глобальные структуры, используют свой статус для получения ренты. Частью которой является освоение госбюджетных денег, попадающих в руки либерального клана — того, что живёт на три гражданства, нюхает кокаин, «решает вопросы», тусуется в Куршавеле и помогает голубым режиссёрам продвигать близкую им «культурку».

Капитализм российским либералам на самом деле до лампочки. Частная собственность им нужна не для того, чтобы создавать конкуренцию, насыщать рынок по снижающимся ценам и защищать право собственности. Частная собственность им нужна для того, чтобы через частные предприятия выводить и обналичивать бюджетные средства, зарабатываемые всем народом. Больше ни для чего.

Разговор с полицией Дарья Антонова © ИА REGNUM

Малый и средний бизнес — это для отчётности. Пусть он хоть весь вымрет, либералам плевать. Их частные структуры для участия в тендерах своё получат, после чего их можно морозить или сливать, в зависимости от ситуации. Капитализм для либералов России — это не символ веры американских демократов, кстати, тоже любящих наживаться с помощью коррупции (Байден на Украине — это американский Серебренников), а система перекачки бюджетных денег в частные карманы. Других задач либералы перед капитализмом не ставят.

Да, перед голосованием по Конституции и решением по переделу сфер кормления либералам решили не наступать на горло. Снова решили не обострять. Поэтому в деле Серебренникова решено, что он хоть и вор в особо крупных размерах, и действовал по предварительному сговору в составе организованной преступной группы, но нити его дела уходят так высоко, что подрываются позиции ключевых участников консенсуса элит. Что создаёт уже риски для политической системы в целом накануне масштабных ротаций, которые должны пройти мирно.

Чтобы всю эту мерзостную систему разобрать на запчасти и сдать на металлолом, нужно 1 июля проголосовать за поправки к Конституции. Иначе изменить в этой системе самые порочные блоки будет невозможно. Серебренников с его курьёзным приговором — это лицо нашего либерализма, и решение по нему — это размен, когда отдают ферзя, чтобы выиграть качество.

Рома «Зверь» Билык Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ферзь — это не Серебренников, а недовольство путинского электората решением по элитному вору и извращенцу. Решение суда насквозь политическое, ибо речь не о попке, на которого теперь повесили 129 миллионов, а о будущем судьбы либерального проекта в России. Серебренников — это пешка. За ним стоят более тяжёлые фигуры. Именно потому на судебный пиар по Серебренникову были брошены такие огромные средства.

Чаша весов колеблется, и в какую сторону она качнётся, зависит от итогов голосования 1 июля. Если мы не додавим это болото, оно поглотит нас и будущее наших детей. Компромисс по Серебренникову должен стать последним в битве за будущее России.

Не хочется, чтобы и дальше правосудие в России определялось словами вора в законе Антибиотика из «Бандитского Петербурга»:

«В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды».