Москва, , 14:17 — REGNUM Ко Дню Молодёжи активисты «Волонтёрской Роты» запустили Всероссийский танцевальный флешмоб «Вместе на расстоянии».

Зажигательные танцы под хэштегом «вместе на расстоянии» выложили в сети волонтёры из 20-ти регионов России ко Дню молодёжи на злобу самоизоляции.

Молодые люди в Москве, Рязани, Севастополе, Воронеже, Смоленске, Твери, Перми, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Краснодаре и других регионах вышли на прогулочные места своих городов и, соблюдая меры самоизоляции, зажгли своей энергией свои регионы, запустив эстафету по всей России.

Участниками флешмоба стали более 1000 человек во многих регионах России.