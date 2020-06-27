Донецк, , 14:30 — REGNUM По состоянию на 27 июня в Донецкой Народной Республике выявили еще 23 случая заражения коронавирусом, пять из которых — среди медицинских работников, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

За минувшие сутки еще семь пациентов выздоровели и были выписаны, два человека скончались.

Общее число зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 по состоянию на 27 июня в республике составило 1117, из них на лечении находятся 717 пациентов, выздоровели 330 человек, умерли — 70 человек.