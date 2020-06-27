Киев, , 14:30 — REGNUM Еще 21 случай заражения SARS-CoV-2 за сутки подтвердили в вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает 27 июня пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Тринадцать военнослужащих из числа инфицированных находятся в военно-медицинских учреждениях.

Еще восемь человек находятся на лечении дома под присмотром медицинской службы. Шесть из них — военнослужащие, двое — работники ВСУ. Состояние всех инфицированных оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на 27 июня в ВСУ COVID-19 болеют 166 человек. За весь период пандемии в ВСУ выздоровели 302 человека, скончались пять человек.