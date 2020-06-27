Москва, 27 июня 2020, 14:02 — REGNUM В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия — страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны — дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 000 вакансий.
Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.
Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.
Кроме того, на сайте АНО «Россия — страна возможностей» (rsv.ru) уже сейчас публикуется серия специальных материалов с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Этот проект поможет получить актуальные советы и предложения от потенциальных работодателей.
Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.
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