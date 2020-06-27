Киев, , 14:02 — REGNUM Правило написания названия столицы Украины города Киева изменила социальная сеть Facebook. Об этом 27 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Алгоритмы социальной сети будут предлагать пользователям указывать отметку «Kyiv», а не «Kiev», как это было раньше. При этом все старые отметки останутся неизменными.

Как пояснил Кулеба, на Facebook будет использоваться транслитерация с украинского, а не с русского языка.

Дмитрий Кулеба «Я благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — заявил глава МИД Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Совете Федерации РФ отметили, что от переименования Киева его жители не станут благоденствовать.

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