Москва, 27 июня 2020, 13:59 — REGNUM Сегодня в рамках Всероссийского студенческого выпускного первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни.
Диплом и поздравления с отличным окончанием вуза первым получил выпускник факультета социальной работы Российского государственного социального университета Максима Бондаренко и члены его семьи. Максим - отличник учебы, один из организаторов акции взаимопомощи #МыВместе, сотрудник движения «Волонтеры-медики», организатор Международного форума добровольцев, участник оргкомитета акции «Бессмертный полк», призер регионального этапа премии «Студент года», волонтер форума «Россия — страна возможностей».
Без сомнения, ключевую роль в становлении личности играют родители. Алексей Комиссаров сказал теплые слова семье Максима Бондаренко и вручил благодарственное письмо.
Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок пожелала своему выпускнику успехов, насыщенной и увлекательной жизни.
К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса «Лидеры России», губернаторы, ректоры вузов.
Так победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева и Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделееева, доктор химических наук, Профессор РАН Александр Мажуга вручили красный диплом выпускнику РХТУ Алексею Титову.
Алексей является потомственным химиком. Дедушка, дядя, мама и папа имеют химическое образование, родители учились и работали в РХТУ им.Д.И. Менделеева. Папа принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Закончил бакалавриат с красным дипломом, поступил в магистратуру. Учась в магистратуре, занял 2-ое место на Всероссийской Студенческой Олимпиаде по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии, 2-ое командное место в 3 международной студенческой олимпиаде им. профессора К.Ф. Богатых по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии. В 2020 году заканчивает магистратуру и собирается поступать в аспирантуру в родной уже ВУЗ — в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного 2020 года выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.