Москва, , 14:29 — REGNUM Свое поздравление молодым российским гражданам с Днем молодежи высказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом 27 июня сообщает партийная пресс-служба.

«Мы стараемся помогать вам реализоваться в любом позитивном начинании: в семье, учебе, науке, предпринимательской и волонтерской деятельности», — отметил в своем поздравлении глава ЕР, слова которого приводит пресс-служба.

Помимо этого, он указал, что партия всего готова к поддержке чувствующих в себе готовность к влиянию на политическую жизнь страны и работать для других.

«Ежегодно ряды нашей партии обновляются за счет молодых новых лиц», — также сказал Медведев.

Кроме этого, председатель ЕР уточнил, что в настоящее время развитие России в большой мере зависит от результатов голосования по поправкам в конституцию страны.

«Призываю вас обязательно принять в нем (в указанном голосовании — ред.) участие. Ваше мнение имеет особое значение», — заявил Медведев и поздравил всех с Днем молодежи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области власти спланировали целый перечень мероприятий ко Дню молодежи, которые в условиях режима повышенной готовности из-за пандемии пройдут онлайн.