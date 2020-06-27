Москва, , 13:54 — REGNUM В Москве никаких существенных нарушений во второй день голосования по поправкам в Конституцию не зафиксировано.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, голосование проходило в спокойном режиме. Общественный штаб Москвы сообщил, что группой разбора было рассмотрено 11 ситуаций, в ходе которых нарушений также выявлено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло участие более 10 млн россиян.