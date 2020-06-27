Москва, , 13:43 — REGNUM Явка при дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 70% за 48 часов, проголосовали более 823,6 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск, участвуют жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 10:01 мск 27 июня явка составила 70,25%. Принято 823 632 бюллетеня.

Всего для участия в онлайн-голосовании подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня.