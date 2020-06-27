Женева, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило 350 тысяч. Об этом 27 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, на сегодняшний день в Африке выявлено 356 442 заразившихся SARS-CoV-2.

Также сообщается, что в настоящее время на континенте 9 156 пациентов скончались от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (124 590 зараженных) и Египет (61 130).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Швеции аз-за пандемии коронавирусной инфекции закроется парк детской писательницы Астрид Линдгрен.