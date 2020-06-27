Анкара, , 14:28 — REGNUM Возможное возобновление авиасообщения и туристического потока, прерванных из-за пандемии коронавируса, обсуждают российская и турецкая сторона. Об этом 27 июня рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов, его слова приводит агентство Anadolu.

Как отметил посол России, в настоящее время возможность восстановления регулярного авиационного сообщения и турпотока «изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами».

Также он рассказал, что турецкая сторона много сделала для обеспечения безопасности турпотоков в аэропортах, отелях, и на других туристических объектах.

«Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже», — уточнил Ерхов и добавил, что турецкие море и солнце по-прежнему являются «ласковыми и приветливыми».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.