Приштина, , 14:31 — REGNUM Вечером 26 июня в Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что за сутки в результате обследования 205 образцов в крае было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. 61 пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2494 случая заражения коронавирусом. 44 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1307 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 1143 человека.

После второй волны эпидемии в крае в начале месяца ситуация с коронавирусом в Косово уверенно закрепилась на стадии плато.

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