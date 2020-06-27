Киев, 27 июня 2020, 13:54 — REGNUM В тринадцати областях Украины из-за роста числа инфицированных коронавирусом, а также резкой заполненности больниц, подготовленных для больных COVID-19, могут усилить карантинные меры. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщают 27 июня УНН.
По словам главы украинского минздрава, в условиях адаптивного карантина в некоторых областях страны заметен рост новых случаев заражения коронавирусом, «ухудшение динамики», резкое заполнение мест в больницах, выделенных для больных COVID-19.
По словам министра, ранее определенные постановлением критерии, увеличены в тринадцати областях Украины, среди которых западные области, а также столица Украины.
Ограничительные мероприятия могут коснуться работы общественного транспорта, спортивных и дошкольных учреждений, уточнил министр.
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Напомним, на Украине по состоянию на 27 июня выявлено 42 065 случаев заражения коронавирусом.