Киев, , 13:54 — REGNUM В тринадцати областях Украины из-за роста числа инфицированных коронавирусом, а также резкой заполненности больниц, подготовленных для больных COVID-19, могут усилить карантинные меры. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщают 27 июня УНН.

По словам главы украинского минздрава, в условиях адаптивного карантина в некоторых областях страны заметен рост новых случаев заражения коронавирусом, «ухудшение динамики», резкое заполнение мест в больницах, выделенных для больных COVID-19.

По словам министра, ранее определенные постановлением критерии, увеличены в тринадцати областях Украины, среди которых западные области, а также столица Украины.

«Поэтому, будет соответствующее представление от санитарных врачей областей и на региональной комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности — ИА REGNUM) и ЧС (чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM), которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона», — заявил Степанов.

Ограничительные мероприятия могут коснуться работы общественного транспорта, спортивных и дошкольных учреждений, уточнил министр.

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Напомним, на Украине по состоянию на 27 июня выявлено 42 065 случаев заражения коронавирусом.