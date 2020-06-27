Москва, , 12:48 — REGNUM Телеграмм-канал «Опер пишет…» публикует информацию о докладе движения «Голос», обнаруженном в сети интернет. По мнению авторов канала, доклад содержит фейковую информацию и подтасовки, не имеющие ничего общего с действительностью.

«Несмотря на то, что голосование по поправкам в «Конституцию» стартовало только вчера и будет продолжаться до 1 июля, «эксперты» Голоса уже составили практически готовый доклад по его итогам. В документе содержится информация о нарушениях, среди которых указаны и случаи, которых, на данный момент, выявлено не было», — цитирует текст Телеграмм-канала Федеральное агентство новостей

Анализ текста доклада показывает, что он «списан» с докладов о «наблюдениях» на предыдущих голосованиях, с подготовкой текста к замене цифр.

Кроме того, внимание наблюдателей обращает на себя тот факт, что в докладе уже на второй день недельного голосования указывается на заметную разницу в количестве избирателей на момент начала и конца голосования в различных регионах.

По мнению автора Телеграмм-канала, еще более интересным доклад становится после изучения его метаданных.

В частности, создан он был (https://t.me/opernn/2813) еще 12 июня Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельконьянцем, а последние изменения вносились 21 июня юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеславом Гимади.