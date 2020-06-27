Петрозаводск, , 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 44 новых случаях. А за день до этого было всего 24 новых случая.

Как сообщил 27 июня глава республики Артур Парфенчиков, в числе новых инфицированных — 11 детей. На Петрозаводск приходится 21 новый случай заражения.

Общее количество пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, с учетом новых данных, составляет в Карелии 1236 человек.

За сутки вылечились от COVID-19 и выписаны 26 жителей региона, общее количество переболевших составляет 531 человек. Два человека скончались за время пандемии.

Всего проведено 74 210 исследований на наличие коронавируса, в том числе 1169 за последние сутки. В Карелии 1581 человек находится на самокарантине, 34 человека — в обсерваторах.

Напомним, что Карелия уже перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, с соблюдением мер безопасности открыты кафе и рестораны, частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. На части территории региона открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные.

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