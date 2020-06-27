Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Свердловской области число зарегистрированных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусом достигло 12 093. Такие данные приводит среднеуральский оперштаб.

За сутки в регионе подтвердили ещё 216 новых случаев COVID-19. Выписаны же за тот же период в связи с излечением были 223 гражданина.

С начала эпидемии 90 пациентов умерли от ковида. Число граждан с коронавирусом, скончавшихся от других причин, официально не называют. Вылечились за всё время 7009 пациентов.