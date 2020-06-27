Астрахань, , 11:46 — REGNUM В Астраханской области 27 июня подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3419 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 492 человека. За весь период 2443 человека выздоровели и были выписаны, 30 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3362 человека, 8461 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,94.

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