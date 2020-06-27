Москва, , 12:45 — REGNUM Изменения в рекомендации по правилам работы санаториев внес Роспотребнадзор. Новые рекомендации обнародованы на сайте ведомства.

«Раздел 1 «Организационные мероприятия… изложить в следующей редакции: при поселении отдыхающих целесообразно помещение 1−2 человека в номер», — говорится в обнародованных изменениях.

Также указывается, что это правило следует применять всегда, за исключением случаев, когда «прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми, или членами одной семьи».

Кроме этого, при поступлении в санаторное учреждение отдыхающему необходимо предоставить справку об отсутствии у него контакта с заболевшими COVID-19 за последние 14 дней.

При этом также разрешаются групповые процедуры, однако они должны проводиться при наличии безопасной дистанции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве 1852 человека за сутки выздоровели от COVID-19.