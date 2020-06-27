Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM В Ленинградской области за пятницу, 26 июня, выявлен 51 новый случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу, 27 июня, в федеральном оперативном штабе.

Суточный показатель выявления коронавируса в Ленобласти остается в диапазоне от 50 до 55 случаев уже в течение десяти суток, причем с тенденцией к постепенному снижению.

Общее количество подтвержденных фактов заражения на территории Ленобласти за всё время пандемии составило 4271 случаев. Излечились от инфекции за всё время 4143 человека, в том числе 18 за последние сутки. Умерли от COVID-19 в регионе 28 человек, в ом числе одна смерть зафиксирована за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня в Ленинградской области вводятся новые послабления антикоронавирусного режима, в частности, открываются торговые центры, стоматологические клиники и библиотеки.

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