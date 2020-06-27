Рязань, , 11:48 — REGNUM За прошедшие стуки 42 положительных теста на коронавирус подтверждены в Рязанской области. Выписаны с выздоровлением ещё 146 человек, сообщили ИА REGNUM 27 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло до 5069, выздоровели 3544 человека. Ещё 44 положительных теста направлено на подтверждение в региональный минздрав.

В регионе больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 1996 человек, 477 заразившихся — дети.