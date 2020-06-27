Липецк, , 11:39 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован 15-й летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в региональном оперативном штабе.

Скончался 80 — летний мужчина, проживавший в Лебедяни. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Мужчину лечили в инфекционном госпитале.

Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности он скончался.

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