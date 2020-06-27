Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 июня.

«В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия — еще десять человек с COVID-19», — говорится в сообщении.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять женщин в возрасте от 73 до 92 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 50 до 69 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Таким образом, за период пандемии в Ростовской области скончались 115 пациентов, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2.

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