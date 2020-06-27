Владимир, , 11:30 — REGNUM Во Владимирской области 27 июня подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них десять случаев выявили в Вязниках, по семь — в Гусь-Хрустальном, Петушках и Муроме, шесть — в Собинке, пять — во Владимире, четыре — в Коврове, по три — в Юрьеве-Польском и Гороховце, два — в Кольчугино.

Всего в области зарегистрировано 4214 носителей вируса: 799 — во Владимире, 665 — в Гусь-Хрустальном, 511 — в Петушках, 373 — в Муроме, 334 — в Александрове, 301 — в Коврове, 248 — в Собинке, 178 — в Юрьеве-Польском, 168 — в Вязниках, 139 — в Кольчугино, 116 — в Судогде, 103 — в Киржаче, 79 — в Меленках, 71 — в Суздале, 52 — в Камешково, 31 — в Радужном, 29 — в Красной Горбатке, 17 — в Гороховце.

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