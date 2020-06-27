Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлено 224 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 июня в федеральном оперативном штабе. Такое же примерно количество фиксировалось в другие дни этой недели.

Также за сутки в городе подтверждены 57 смертей от COVID-19. Это самый большой суточный показатель летальности для Петербурга за всё время пандемии. Предыдущие пики смертности фиксировались 6 июня (55 смертей) и 16 июня (54 смерти).

По показателю суточной смертности Петербург остаётся «антилидером» в России, дав почти треть от общего количества летальных исходов за последние сутки. Для сравнения: в Москве за сутки подтвердили смерть 20 человек, в Московской области — 12 человек.

Общее количество подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом в Петербурге, с учетом новых данных, на 27 июня составляет 23 518 случаев за всё время пандемии. Не пережили заболевания и скончались от COVID-19 в Петербурге 1065 пациентов.

Вылечились от коронавирусной инфекции в Петербурге и выписаны 16 211 человек, в том числе 716 человек за последние сутки.

Отметим, что власти Петербурга несколько дней назад перестали сообщать подробности о возрасте, поле и сопутствующих заболеваниях новых жертв COVID-19. Однако обращают внимание, что в суточную статистику включаются летальные случаи, установленные за предыдущие периоды времени, в том числе за май.

По общему количеству случаев инфицирования Петербург занимает третью строчку в России, после Москвы и Московской области, по общему количеству смертей — вторую строчку, после столицы.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 201 человека, сообщили в субботу в городском оперативном штабе. Под медицинским наблюдением находится 2402 человека. Из них 1305 — на самоизоляции, 1097 — контактные.

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Добавим, что в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 627 646 случаев (+1,1% за день) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерло 8969 человек, в том числе 188 за последние сутки. За весь период выписано по выздоровлении по России 393 352 человека, в том числе 9200 за последние сутки.