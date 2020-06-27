Липецк, , 11:16 — REGNUM В Липецкой области 27 июня подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлено 3663 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения 2248 человек были выписаны после курса лечения. 15 человек скончались.

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